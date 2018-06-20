Abartılı dolgu ve botoksa dikkat

Önce Vatan Gazetesi yazarı Aziz Karataş seçim özel çalışmasında Ünlü algı yönetimi ve iletişim uzmanı Neslihan Yahşi ile bir araya geldi. Neslihan Yahşi seçim sahalarında gözlemlediği hataları Önce Vatan Gazetesi yazarlarından Aziz Karataş’a anlattı. Yahşi bugüne kadar @kahveearasi Instagram hesabından yaptığı doğru analiz ve tespitlerle gündeme gelmişti.

Sadece milletvekili adaylarının değil, onlar adına broşür dağıtanlardan tutunda seçim sürecinde; yanında, yöresinde bulunan; tüm gönüllü, gönülsüz çalışanların hepsinin dikkat etmesi gereken durumlar vardır.

Tabi ki burada en fazla görev milletvekili adayına düşmektedir. Bütün detayları en iyi şekilde planlayıp organize etmek adayın işidir. Hatta buna yükünü azaltmak için, güvenip arkasını dönebileceği, sürekli kontrol etmesi gerekmeyen iyi bir danışmanla çalışması da dahildir.

Bir orkestra şefi gibi hepsini yönetmek onun işi; ki daha sonra bizim adımıza kanunlar yapmak üzere biz ona güvenip, onu seçelim.

Bazı milletvekili adaylarının broşürleri de bir facia gibi hazırlanmış; bir sürü gereksiz ve lüzumsuz bilgi eklenmiş. Değerli adaylar çağa ayak uydurmak zorundasınız. Günümüzde her şey hızlandı araştırmalar videoların izlenme süresinin kısaldığını gösteriyor ki biliyorsunuz ülkemizde okuma süresi daha da düşüktür. Bu bilgiden bağımsız hareket ederseniz sonuca ulaşamazsınız. Günümüzde kim o kadar vakit ayırıp da sizin uzun uzun yazılarınızı okuyacak veya videolarınızı izleyecek. Seçmene kendinizi en kısa yoldan en etkili bir şekilde anlatmak zorundasınız.

Unutmayın insanlardan seçmenlerden çok kıymetli olan zamanını istiyorsunuz. Tabiki bu anlamda cimri davranacaktır. Çok uzun bir metni gözü korkup, okumadan atacaktır.

Peki, ne yapabilirsiniz? Nasıl dikkat çekeceksiniz de seçmen, yüzlerce aday arasından sizin broşürünüze vakit ayırıp okusun?

Çarpıcı ve etkili bir broşür hazırlayacaksınız. Birkaç cümle ile sizi en iyi şekilde anlatan cümleler ve iyi bir tasarım şart. Bunu matbaa bilmez, eşiniz dostunuz bilmez ki zaten siz ne yaparsanız yapın eşiniz, çoluğunuz çocuğunuz, anneniz, babanız her şeyi beğenir. Çünkü; onlarda belli bir kredibiliteniz vardır. Sizi bilmeyen tanımayan seçmen ilk birkaç saniyede sizi nasıl algılayacak bunun üzerinde çalışmalısınız ki bu yüzden, işinin en iyisiyle çalışmak zorundasınız.

Bu durumun bir başka boyutu da büyük semt pazarları, sınav yerleri, Cuma namazı çıkışları vs gibi halk kalabalığının olduğu yerlerde gözlemlediğim milletvekili adaylarının broşürünü dağıtma işi var ki; ayrıntılara dikkat edilmezse, bir çuval inciri berbat edebilir, kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz.

Şöyle ki; broşürü dağıtan hanımefendi bir elinde sigara, seçmenin yüzüne bakmadan, (kendisi çok önemli bir zat da seçmen en değersiz varlık havasında) gülümsemeden, hatta azarlar yüz ifadesi ile broşür içerisinde kırmızı karanfil vermekte iken seçmende uyandırdığı duygu, asla olumlu bir duygu ve enerji değildir.

Bütün bunların seçim sonuçlarına yansıyacağı su götürmez bir gerçektir.

Sigara içerek ciddi bir iş yapılmaz. Bu oldukça olumsuz bir görüntüdür. Hele ki sokakta ayakta ve yürür durumdayken… Tabi ki cinsiyet ayırmaz kimseye yakışmaz! Ama özellikte kadın zarafetine ters bir durumdur. Bizim kültürümüz bunu ekarte etmez.

Sıcak coşkulu bir selamlama ile birlikte dağıtılan broşür sizi hedefinize ulaştırabilir.

Yine sahalarda hanımların genel görüntülerinde gözüme takılan olumsuz durumlar;

genel görüntü hataları (hanımlar için)

çok uzun ve sivri tırnaklar, renkli ojeler

bakımsız ve kirli görünen eller

nail art tırnaklar (tırnakların üzerine oje ile yapılan desen ve şekiller)

açık ayakkabılar, çok yüksek topuklar

çok dar giysiler, ütüsüz giysiler

çorapsız giyilen elbise ve etekler

abartı makyaj veya makyajsız olmak

çok uzun saçlar (kestirmek istemiyorsanız toplayabilirsiniz)

abartılı saç modelleri (barbi bebek saçları, saç örgüleri, kırık fön)

yüz ifadenizi bozacak abartılı estetik işlemleri (abartı dolgu ve botokslar)

görünür yerde dövme, hint kınası vb.

Hanımlar; bu tip görüntüler sizin gücünüzü elinizden alır.

Gördüğünüz gibi seçilmek istiyorsanız en küçük detaya kadar planlayıp programlamak zorunsanız.

Unutmayın ki detaylar bütünü zirveye taşır!.

Not: Tabi ki seçimlere çok az kaldı, bu bilgilerin vakti geçti. Fakat bir sonraki seçimler için şimdiden bu bilgiler ışığında planınızı programınızı yapabilirsiniz ki ancak yetişir.