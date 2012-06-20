Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

AB vize muafiyeti için harekete geçiyor

Kaçak göçle mücadelede Ankara'nın desteğine ihtiyaç duyan AB, Türk vatandaşlarına vize muafiyetini gündemine aldı.

AB vize muafiyeti için harekete geçiyor

Kaçak göçle mücadelede Ankara'nın desteğine ihtiyaç duyan AB, Türk vatandaşlarına vize muafiyetini gündemine aldı.

20 Haziran 2012 Çarşamba 08:29
452 Okunma
AB vize muafiyeti için harekete geçiyor

BRÜKSEL
Avrupa Birliği (AB) üyeleri Türkiye ile vize muafiyeti müzakerelerini yürütmesi için AB Komisyonu'na yetki vermeye prensipte yeşil ışık yaktı.
AB üyelerinin büyükelçiler düzeyinde yarın ve bakanlar düzeyinde 21 Haziran perşembe günü onaylayacakları vize muafiyeti prespektifiyle Türkiye'nin müzakereleri 2010 yılında tamamlanan geri kabul anlaşmasını paraf etmesi öngörülüyor.
Ankara, geri kabul anlaşmasını imzalamak için ise AB Komisyonu'nun sonbaharda ya da gelecek yıl sunacağı vize muafiyeti eylem planını bekleyecek.
Geri kabul anlaşması uyarınca Türkiye'ye, AB'ye kaçak yollarla girmiş vatandaşları derhal iade edilecek. Türkiye üzerinden AB'ye giren üçüncü ülke vatandaşlarının iadesi için ise 3 yıllık geçiş dönemi mevcut.
Öte yandan, vize muafiyeti eylem planının uygulamaya geçirilmesinin 2,5 yıl alabileceği belirtiliyor.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 00:31
Anahtar Kelimeler:
AB Vize
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ