AB vize muafiyeti için harekete geçiyor

Avrupa Birliği (AB) üyeleri Türkiye ile vize muafiyeti müzakerelerini yürütmesi için AB Komisyonu'na yetki vermeye prensipte yeşil ışık yaktı.
BRÜKSEL
AB üyelerinin büyükelçiler düzeyinde yarın ve bakanlar düzeyinde 21 Haziran perşembe günü onaylayacakları vize muafiyeti prespektifiyle Türkiye'nin müzakereleri 2010 yılında tamamlanan geri kabul anlaşmasını paraf etmesi öngörülüyor.
Ankara, geri kabul anlaşmasını imzalamak için ise AB Komisyonu'nun sonbaharda ya da gelecek yıl sunacağı vize muafiyeti eylem planını bekleyecek.
Geri kabul anlaşması uyarınca Türkiye'ye, AB'ye kaçak yollarla girmiş vatandaşları derhal iade edilecek. Türkiye üzerinden AB'ye giren üçüncü ülke vatandaşlarının iadesi için ise 3 yıllık geçiş dönemi mevcut.
Öte yandan, vize muafiyeti eylem planının uygulamaya geçirilmesinin 2,5 yıl alabileceği belirtiliyor.
AA
Son Güncelleme: 20.06.2012 00:31