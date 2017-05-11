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AB projelerinden aldıkları hibeyi FETÖ'ye aktarmışlar

Ankara'da kurdukları dernekler aracılığıyla AB projelerinden aldıkları hibe desteğini FETÖ/PDY'ye aktardıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AB projelerinden aldıkları hibeyi FETÖ'ye aktarmışlar

Ankara'da kurdukları dernekler aracılığıyla AB projelerinden aldıkları hibe desteğini FETÖ/PDY'ye aktardıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

11 Mayıs 2017 Perşembe 12:31
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AB projelerinden aldıkları hibeyi FETÖ'ye aktarmışlar

Ankara'da kurdukları dernekler aracılığıyla AB projelerinden aldıkları hibe desteğini Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aktardıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle kapatılan Eğitim Çalışmaları ve Teknoloji Derneği ile Uluslararası Proje Araştırmaları Derneğinin 4 kurucu yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen Yakup K, Necdet A. ve Celaleddin Y, "teröre finans sağlamak" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, Filiz Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirtilen şüphelilerin, AB'nin hibe ve destek projelerinin FETÖ'ye yakın iş adamlarına verilmesine aracılık ettikleri ve örgüte finansman sağladıkları iddia edildi.

Zanlıların, AB projelerinden alınan finansal destekleri örgüte yakın gördükleri kurum, vakıf ve kuruluşlara "bağış" adı altında usulsüz şekilde aktardıkları öne sürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AB ProjeleriFETÖEğitim Çalışmaları Ve Teknoloji DerneğiBylock
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