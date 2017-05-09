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AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine inanıyoruz

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine ve ortak çıkarlarına inanıyoruz." dedi.

AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine inanıyoruz

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine ve ortak çıkarlarına inanıyoruz." dedi.

09 Mayıs 2017 Salı 12:09
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AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine inanıyoruz

ANKARA

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün Avrupa'nın bir coğrafi terim olmaktan çıkıp ortak ülküler ve ortak değerler hedefiyle bir birliğe dönüşme yolundaki ilk köşe taşını simgelediğini belirtti.

Türkiye'nin AB'ye katılım gayesinin temelinde demokrasi, insan hakları, barış, ekonomik kalkınma ve yüksek yaşam standartlarının olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"AB, kültürel değerlerin, çeşitliliğinin korunmasını, refahı ve en önemlisi bu idealler üzerine inşa edilmiş ortak geleceği sembolize etmektedir. Her ne kadar mevcut durumda sarsıntılar yaşıyor olsa da AB, sahip olduğu güçlü ve köklü değerler ve ilkelere sahip çıktığı sürece, bu sarsıntılardan korunacaktır. Ancak son dönemlerde Avrupa'da yükselen ve en çok İslamofobi ile göçmen karşıtlığından beslenen aşırı sağ, AB değerleri için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Üstelik aşırı sağ ve popülist akım temsilcisi olan siyasi liderlerin buradan beslenen söylemlerle kitlelere hitabı, bu değer ve prensiplerin ciddi şekilde erozyonuna neden olmaktadır."

"Kaygıları değil, iş birliğini konuşmayı arzu ediyoruz"
Türkiye'nin en başından itibaren AB'nin zamanın ruhuna yakışmayan ve ülkelerin ilerlemesinin önünde duran ön yargı ve korkulardan sıyrılıp temel değerlerine dönmesini ısrarla vurguladığını belirten Çelik, mesajında, "Bu süreçte Türkiye, AB'nin en büyük destekçisi olacaktır. AB ile Türkiye'nin ortak değerlerine ve ortak çıkarlarına inanıyoruz. AB kurumları ve üye ülkeleriyle 'kaygılar' yerine, önümüzdeki dönemde hangi alanlarda iş birliği yapabileceğimizi konuşmayı arzu ediyoruz." sözlerine yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABBakançelikTürkiyeOrtakönce Vatan
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