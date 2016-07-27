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AA'nın 'Darbe Girişimi' kitabı demokrasi nöbetindekilere dağıtılacak

AA'nın, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kronolojisi ve sonrasındaki tepkileri topladığı "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabı, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki vatandaşlara dağıtılacak.

AA'nın 'Darbe Girişimi' kitabı demokrasi nöbetindekilere dağıtılacak

AA'nın, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kronolojisi ve sonrasındaki tepkileri topladığı "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabı, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki vatandaşlara dağıtılacak.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 15:31
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AA'nın 'Darbe Girişimi' kitabı demokrasi nöbetindekilere dağıtılacak

 Anadolu Ajansının (AA), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kronolojisi ve sonrasındaki tepkileri topladığı "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabı, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki vatandaşlara dağıtılacak.

Darbe girişiminde yaşanan tüm gelişmelerin, AA muhabirlerinin anlık haberleri ve olay anındaki fotoğraflarıyla kronolojik bir sıraya göre derlendiği kitaba, saat 21.00'den itibaren Beştepe'de kurulacak stanttan ulaşılabilecek.

"Tarihi bir belge" niteliği taşıyan kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda Türk halkının sokaklara çıkarak darbe girişimine direnmesi, muhalefet liderlerinin ve medyanın darbeye karşı ortak tavrı, tüm dünyadan siyasetçilerin darbe girişimine yönelik tepkileri ve Türkiye'ye destek açıklamaları da çarpıcı fotoğraflar eşliğinde yer alıyor.

Dünyanın dört bir köşesindeki Türklerin, FETÖ'nün darbe girişimine tepkilerinin de yansıtıldığı kitapta, darbeye direnirken şehit düşenler ve yaralananlar, darbe girişimi sonrası gözaltılar, açığa almalar ve tutuklamalar, 20 Temmuz itibarıyla ortaya çıkan rakamlara göre AA infografikleriyle sunuluyor.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 15:32
Anahtar Kelimeler:
Anadolu AjansıAAFETÖFetullahçı Terör ÖrgütüDarbe Girişimi
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