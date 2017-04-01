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99 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

99 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

01 Nisan 2017 Cumartesi 11:32
3 Okunma
99 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı99 TeröristEtkisiz Hale Getirildi
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