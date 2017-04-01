99 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
Genelkurmay Başkanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA