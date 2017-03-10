98 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 2 bin 647’si ölü olmak üzere toplam 3 bin 60 DEAŞ, 425’i ölü olmak üzere toplam 462 PKK/PYD/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 bin 325 hedefin imha edildiği bildirildi.