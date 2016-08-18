Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

93 bin kişiye erken tahliye yolu

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 93 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

93 bin kişiye erken tahliye yolu

671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 93 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

18 Ağustos 2016 Perşembe 11:00
496 Okunma
93 bin kişiye erken tahliye yolu

 671 sayılı KHK ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından bazı hükümlülerin erken tahliye edilmesinin yolu açıldı.

KHK ile koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak bir yıl erken tahliyesine imkan tanındı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen bir diğer madde ile süreli hapis cezalarına mahkum edilenlerin cezalarının "yarısını" infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabileceği de düzenlendi.

1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan düzenleme sonrası, Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarında tahliye işlemleri başlatıldı.

Cezaevlerindeki sayının 120 bin 499'a düşmesi bekleniyor.

KHK ile yapılan her iki düzenleme kapsamına giren, toplam 93 bin hükümlünün bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan çalışmaların ardından açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından dün itibarıyla tahliyeler yaşandı. İlk etapta 38 bin mahkumunun yeni düzenlemeden yararlanarak tahliye edileceği açıklanmıştı. Bu kapsama giren toplam 93 bin kişi, süresini doldurdukça önümüzdeki günlerde erken tahliye edilecek.

Toplam kapasitesi 187 bin 351 olan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı cezaevlerinde, 16 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 213 bin 499 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. 93 bin hükümlünün tahliye edilmesinin ardından cezaevlerindeki sayının 120 bin 499'a düşmesi bekleniyor.

Hangi suçları kapsamayacak?

Bu düzenlemeler, 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçları kapsayacak. Bu tarihe kadar işlenen suçlar bakımından, Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürme, altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçları işleyenleri kapsamayacak.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 11:01
Anahtar Kelimeler:
671 Sayılı KHKDenetimli SerbestlikErken TahliyeCezaevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ