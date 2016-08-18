93 bin kişiye erken tahliye yolu

671 sayılı KHK ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından bazı hükümlülerin erken tahliye edilmesinin yolu açıldı.

KHK ile koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak bir yıl erken tahliyesine imkan tanındı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen bir diğer madde ile süreli hapis cezalarına mahkum edilenlerin cezalarının "yarısını" infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabileceği de düzenlendi.

1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçları kapsayan düzenleme sonrası, Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarında tahliye işlemleri başlatıldı.

Cezaevlerindeki sayının 120 bin 499'a düşmesi bekleniyor.

KHK ile yapılan her iki düzenleme kapsamına giren, toplam 93 bin hükümlünün bulunduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan çalışmaların ardından açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından dün itibarıyla tahliyeler yaşandı. İlk etapta 38 bin mahkumunun yeni düzenlemeden yararlanarak tahliye edileceği açıklanmıştı. Bu kapsama giren toplam 93 bin kişi, süresini doldurdukça önümüzdeki günlerde erken tahliye edilecek.

Toplam kapasitesi 187 bin 351 olan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı cezaevlerinde, 16 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 213 bin 499 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. 93 bin hükümlünün tahliye edilmesinin ardından cezaevlerindeki sayının 120 bin 499'a düşmesi bekleniyor.

Hangi suçları kapsamayacak?

Bu düzenlemeler, 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçları kapsayacak. Bu tarihe kadar işlenen suçlar bakımından, Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürme, altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçları işleyenleri kapsamayacak.