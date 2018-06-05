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90 bin kez bağlandığı ByLock'u inkar etti

Şanlıurfa'da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve FETÖ'nün mahrem imamlarından tutuklu sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

90 bin kez bağlandığı ByLock'u inkar etti

Şanlıurfa'da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve FETÖ'nün mahrem imamlarından tutuklu sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

05 Haziran 2018 Salı 17:19
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90 bin kez bağlandığı ByLock'u inkar etti

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve duruşmada örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u 90 bin kez kullandığına yönelik tespiti kabul etmeyen mahrem imama, 10 yıl hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık eski öğretmen Burhan Öden ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı sanığa ByLock tespit ve değerlendirme tutanağına göre programa 90 bin kez giriş yaptığının tespit edildiği ve örgütün "İhsan" kod adlı mahrem imamı olduğunun belirlendiğini söyledi.

Sanığın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edildiğini aktaran mahkeme başkanı, sanığın Eagle programını kullandığını da aktardı.

Sanık Öden ise ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki verileri kabul etmeyerek, "Ben ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. İddia edildiği gibi bir şekilde de örgüt imamı değilim. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraat talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, örgüte ait mahrem imam listesinde sanık Öden'in, emniyetten sorumlu mahrem imam olarak isminin bulunduğuna dikkati çekerek, tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BylockFETÖŞanlıurfa
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