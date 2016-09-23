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90 bin çocuğa aile desteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ekonomik yetersizlikler nedeniyle ailelerin çocuklarından ayrılmasını engellemek için son 6 aylık dönemde 90 bin 802 çocuk adına ailelere maddi destek sağladı.

90 bin çocuğa aile desteği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ekonomik yetersizlikler nedeniyle ailelerin çocuklarından ayrılmasını engellemek için son 6 aylık dönemde 90 bin 802 çocuk adına ailelere maddi destek sağladı.

23 Eylül 2016 Cuma 11:10
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90 bin çocuğa aile desteği

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ekonomik yetersizlikler nedeniyle ailelerin çocuklarından ayrılmasını engellemek için son 6 aylık dönemde 90 bin 802 çocuk adına ailelere maddi destek sağladı.

AA muhabirinin bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, yoksul durumdaki ailelerin çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler yüzünden yurtlara vermesinin önüne geçmek amacıyla sağlanan ve "Sosyal ve Ekonomik Destek" (SED) olarak adlandırılan bu uygulama ile binlerce çocuk ailelerinin yanında kaldı.

Bakanlığın Ocak-Haziran 2016 dönemi verilerine göre, 90 bin 802 çocuk hakkında korunma kararı alınmadan devlet tarafından aile veya yakınları yanında maddi olarak desteklendi.

104 bin kişiye destek sağlandı

Son dönemde kurum bakımı yerine çocukların aile ortamında büyümesini sağlamaya yönelik politikalar geliştiren bakanlık, dezavantajlı durumdaki 104 binden fazla kişiyi "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmetinden faydalandırdı.

Hizmetten faydalananların 90 bin 802'si ailesi yanında desteklenen çocuklar, 2 bin 439'u hakkında korunma kararı bulunan çocuklar, 467'si devletin bakım hizmeti sağladığı kuruluşlardan ayrılan gençler, 17'si evlenme yardımından yararlanan gençler, 10 bin 299'u geçici yardımdan yararlananlar, 478'i de yetişkinlerden oluştu. Ocak 2016'dan itibaren kurum bakımlarından ailesinin yanına 54 çocuk döndürüldü.

657 milyon lira kaynak ayrıldı

Bakanlık çocukları desteklemek amacıyla 6 aylık dönemde 292 milyon 427 bin 282 lira ödenek kullandı.

2016 yılı için "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmetine yönelik toplamda 657 milyon 196 bin liralık ödenek ayrılırken, bu ödeneğin tamamının yıl sonuna kadar kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Çocuk başına 600 liranın üzerinde destek

Dezavantajlı durumdaki çocuklar ve gençler için ailelerine sağlanan "Sosyal ve Ekonomik Destek", 2016 yılı itibariyle okul öncesi çocuklar için 421 lira, ilköğretime devam eden çocuklar için 632 lira, ortaöğretime devam eden çocuklar içinse 675 lira olarak ödeniyor.

Yükseköğretime devam eden gençlere bu kapsamda 759 lira, yetişkinler için de 337 lira maddi destek veriliyor. Sağlanan desteklerin ortalama olarak tutarı ise 622 lira düzeyine ulaştı.


AA

Son Güncelleme: 23.09.2016 11:12
Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıEkonomik YetersizliklerSosyal Ve Ekonomik DestekSED
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