9. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, karanlıkları aydınlığa çeviren, insanın ve toplumun yolunu aydınlatan, rehber olan, çıkışı gösteren ve kurtuluşu içeren bir kitap fuarında olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Kocaeli'nin, Türkiyeyi geleceğe taşıyan derinliği, dinamikleri ve zenginleriyle Türkiye'nin aydınlık yarınlarına ulaşmasına çok büyük bir katkı sunan bir büyükşehir olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin kalkınmasını belirleyen temel bütün sektörlerin ekonomik ve üretim faaliyetlerinin merkezi bir şehir. Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'si sadece Kocaeli'de üretilen faaliyetlerden oluşuyor. Stratejik temel bütün sektörlerin başat üretim merkezleri Kocaeli'de bulunuyor ve her geçen gün Kocaeli'de bu üretim alanı ve birikimi daha ileriye taşınıyor. İnşallah bu büyük ülkenin, kutlu devletin ve milletin büyük yolculuğunda Kocaeli her gelecek gün daha büyük katkılar sunacak, daha büyük zenginlikler sunacak ama tüm bunlarla birlikte en az bunlar kadar onur ve gurur duyduğumuz, ülkenin maddi kalkınmasının yanı sıra manevi kalkınmasına da Kocaeli, çok önemli katkılar sunuyor."

Vali Güzeloğlu, fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bir büyük medeniyetin tevarüs eden temsilcileri olarak, kitap medeniyetinin taşıyıcıları olarak bu anlayışı çoğaltmak bunu zenginleştirmek ve böylesi buluşmalarda, bu derinlikleri birlikte yaşamak zorunda olduklarını dile getirdi.

"Kitapsız bir medeniyet kurulması, gelişme ve kalkınma mümkün değil"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu da kitabın medeniyetlerin anası olduğunu belirterek, kitapsız bir hayatın, medeniyetin düşünülemeyeceğini aktardı.

Hayatın öznesi ve odak noktasının kitap olması gerektiğini vurgulayan Karaosmanoğlu, Allah'ın insanlığa sunduğu en güzel hediyenin de kitap olduğunu gördüklerini kaydetti.

Karaosmanoğlu, Allah'ın insanlık tarihi boyunca kitap gönderdiğini, bunların da medeniyetin ışığı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"İnsanlığın hayat reçetesi olmuş. Bu kitaplardan ilham alan bütün yazarlar, şairler, romancılar ve diğer bütün konularda yazı yazanlar hep insanlığa rehber olmuşlar. Günümüzde kitabı medeniyetimizin bir enerji kaynağı olarak görüyoruz. Karanlıkları aydınlatan bir güneş ve yıldızlar olarak görüyoruz. Kitapları önemsiyoruz. Onun için bu fuarları önemsiyoruz. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Her renge, her görüşe açığız. Başkalarına hakaret etmemek, sövmemek, küçültmemek kaydıyla bütün renkler ve görüşler bizim için önemli."

"Her zaman daha iyisini yazmak için çalıştım"

Fuarın onur konuğu Beşir Ayvazoğlu ise gazeteciliğe ve yazarlığa başlama serüvenini anlatarak, hayatının gazetecilikle geçtiğini ancak yazarlığı hiç bırakmadığını söyledi.

Kültür dünyasıyla çok yakın ilişkisi olduğunu dile getiren Ayvazoğlu, bundan dolayı kültür tarihi araştırmacılığı yaptığını belirtti.

Ayvazoğlu, yazdığı hiçbir metinin kendisini tam manasıyla tatmin etmediğine değinerek, bundan dolayı her zaman daha iyisini yazmaya çalıştığını kaydetti.

"Anadolu Ajansı Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı

Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, kurumun global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda ziyarete açıldı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, "Anadolu Ajansı Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi" fotoğraf sergisini gezdi.

Vali Güzeloğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle kültür dünyasına çok önemli katkılar sunan kitap ve kitap kavramında en küçüğünden en büyüğüne herkesi buluşturan ve 1 milyona yakın bir kitapseverin ziyaret etmesinin beklendiği fuarın hayırlı olmasını diledi.

Bu noktada AA'nın kitap fuarında iletişim ortağı olmasını da mutlulukla karşıladığını vurgulan Güzeloğlu, "Kocaeli olarak biz kültür dünyasına ve kültür alanına çok önemli katkılar sunma sorumluğunu taşıyoruz. Aslında Kocaeli, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının hazırlayıcısı, sağlayıcı, ekonominin en temel üretim alanlarında çok önemli üretimler gerçekleştiren bir büyükşehir ama bu gerçeğin hemen yanı sıra Kocaeli'nin kültürle anılmasını, kültürle buluşmasını ve Kocaeli'den tüm Türkiye'ye kültür anlamında böyle güzelliklerin yayılmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

AA'ya çalışmalarında başarılar dileyen Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde hem ülkemizin hem de Kocaelimizin ülkenin geleceğine inanan, demokrasisine, değerlerine, hükümetine, meclisine kısacası özgürlüğüne sahip çıkan tüm insanların ortaya koyduğu bir büyük kahramanlığı da sizlerin açtığı bu sergi nedeniyle bir kez daha şükranla anıyorum. Şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum, kahraman gazilerimize de sağlık diliyorum. O gece hem Kocaeli'de hem Türkiye'de yaşananları AA'nın burada yansıtmasını anlamlı buluyorum. Hiç unutmamak, 15 Temmuz ruhuyla alanlarda değerlerine, başta cumhurbaşkanına, meclisine, demokrasisine, özgürlüklerine sahip çıkan o şuuru da yaşatmak adına bu sergiyi değerli buluyorum."

Fuar alanındaki sergi C salonunda yer alırken, B salonundaki AA standında ise kitapseverler, Türkçe, İngilizce ve Arapça almanak satın alabiliyor.