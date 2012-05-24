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9 kez ceza yedi 10'uncuda kaza yaptı

Konya'da daha önce alkollü araç kullanmaktan hakkında 9 kez işlem yapılan sürücü, 10. kez alkollü araç kullanırken kaza yaptı.

9 kez ceza yedi 10'uncuda kaza yaptı

Konya'da daha önce alkollü araç kullanmaktan hakkında 9 kez işlem yapılan sürücü, 10. kez alkollü araç kullanırken kaza yaptı.

24 Mayıs 2012 Perşembe 16:19
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9 kez ceza yedi 10'uncuda kaza yaptı

KONYA

Tekin A. yönetimindeki 42 BML 64 plakalı kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Köprülü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Yaralanan Tekin A, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan incelemeler sonunda sürücü Tekin A'nın daha önce alkollü araç kullanmak suçundan 9 kez işlem gördüğü tespit edildi.
Kaza sonrası 290 promil alkollü olduğu öğrenilen Tekin A'nın ehliyetine, 2047 yılına kadar el konuldu.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 08:20
Anahtar Kelimeler:
OtobüsKazaOtomobilTrafik CanavarıYolcu
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