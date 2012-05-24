9 kez ceza yedi 10'uncuda kaza yaptı

KONYA
Tekin A. yönetimindeki 42 BML 64 plakalı kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Köprülü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Yaralanan Tekin A, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan incelemeler sonunda sürücü Tekin A'nın daha önce alkollü araç kullanmak suçundan 9 kez işlem gördüğü tespit edildi.
Kaza sonrası 290 promil alkollü olduğu öğrenilen Tekin A'nın ehliyetine, 2047 yılına kadar el konuldu.
AA