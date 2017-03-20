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82 hakim ve savcı 'FETÖ üyeliği'nden yargılanıyor

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 2012'de düzenlenen "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanığın yargılanmasına devam edildi.

82 hakim ve savcı 'FETÖ üyeliği'nden yargılanıyor

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 2012'de düzenlenen "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Mart 2017 Pazartesi 14:13
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82 hakim ve savcı 'FETÖ üyeliği'nden yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 58'i tutuklu 82 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına 58 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Hazine Müsteşarlığının avukatları da "müşteki" olarak yer aldı.

Tutuklu sanıklardan Ertuğrul Günaydın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Şu anda dünyanın en tehlikeli terör örgütü FETÖ'ye üye olmakla suçlanıyorum." dedi.

Günaydın, 2012'deki sınavın matematik testindeki 8 sorunun hepsine doğru cevap verdiğini hatırlamadığını belirterek, "2012'de eşimden boşandığım için sınava bir öğrenci gibi rahat hazırlandım. Bekar olduğum için kafam daha da rahattı, başarılı olmamı buna bağlıyorum. Benim bağlılığım sadece devletime, milletime ve bayrağımadır. Lanet olsun FETÖ'ye ve FETÖ'cülere." ifadelerini kullandı.

Eğitim hayatı boyunca hep başarılı bir öğrenci olduğunu ileri süren Günaydın, sınavdaki soruların da kafasından çözebilecek kadar basit, işlem gerektirmeyen sorular olduğunu söyledi.

Sanıklardan Ahmet ve Atanur Nalan Kahraman çiftiyle soruları aldıkları iddiasının doğru olmadığını savunan Günaydın, "Ankara'ya sınava gideceğim için Ahmet Bey ile telefonda görüştüm, kalacak yer sordum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

İddianamede FETÖ'nün haberleşme aracı ByLock'u "turuncu seviyede" kullandığı iddia edilen tutuklu sanık Ahmet Atilla Kavuran da üzerine atılı suçlamaları reddederek, "ByLock hesabı ve yazışmaları bana ait değil, kabul etmiyorum. MASAK raporunda yer alan para transferini de müvekkilimle gerçekleştirdim. Daha önce başka bir bankaya başvurmuştum, cevap gelmeyince 2012'de Bank Asya'nın Elazığ Şubesi'nin avukatlığını yaptım." dedi.

Tutuklu sanıklardan Fahrettin Albay da hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, tüm sanıkların savunmalarının ardından sanık avukatlarının savunmaları ve taleplerinin alınacağını belirtti.

Mahkeme, sanıklara girdikleri sınavda kendilerine ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının fotokopilerini dağıttı. Bazı sanıklar soru kitapçıklarının orjinalini görmek istediklerini söyledi.

Duruşmaya 22 Mart Çarşamba gününe kadar ara verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖSincan Ceza İnfaz Kurumları KampüsüAnkara 15. Ağır Ceza Mahkemesi
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