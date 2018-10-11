Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94247
ALTIN
230.599
DOLAR
5.9766
STERLİN
7.8868
EURO
6.9008
ATO'dan bankalara çağrı
ATO'dan bankalara çağrı
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği ve Başarılar” Konferansı 
“AGİT’in Kazakistan’daki 20 Yılı, İşbirliği...
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Altının gramı 232 lira seviyelerinde 
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü

81 ilde öğrencilere hain terör örgütlerini anlatacak

Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) 81 ildeki yurtlarında barınan öğrencilere, başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerinin hain emellerini ve gerçek yüzünü anlatacak.

81 ilde öğrencilere hain terör örgütlerini anlatacak

Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) 81 ildeki yurtlarında barınan öğrencilere, başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerinin hain emellerini ve gerçek yüzünü anlatacak.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:57
9 Okunma
81 ilde öğrencilere hain terör örgütlerini anlatacak

Polis koleji eğitimiyle birlikte 35 yıldır emniyet teşkilatının içerisinde yer alan 48 yaşındaki Polis Başmüffetişi Ahmet Sula, mesleğinin yanında sanattaki yeteneğiyle fark yaratıyor.  

Kariyerinde ağırlıklı olarak terörle mücadele ve istihbarat birimlerinde çalışan Sula, sanata olan ilgisini mesleği boyunca sürdürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı da olan Sula, resim ve hat eserlerinden oluşan sergilerini farklı kentlerde açtığı sergilerle sanatseverle buluşturdu.

Emniyetin önemli birimlerinde görev yapan Sula, verdiği konferans ve etkinliklerde gençlere mesleki tecrübelerini aktarıyor, onlara yeteneklerini keşfetmeleri konusunda da önerilerde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yeni bir projeye imza atan Sula, KYK'ye bağlı yurtlarda üniversite öğrencileriyle buluşacak.

Proje kapsamında 81 ili ziyaret edecek olan Sula, üniversite öğrencilerine, başta FETÖ olmak üzer terör örgütleri hakkında tecrübelerini aktaracak, ayrıca bu hain örgütlerin tuzağına düşmemeleri konusunda onları bilgilendirecek.

Sula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim, şiir ve el yazısındaki yeteneğini çocuk yaşta keşfettiğini, meslek hayatına başladıktan sonra da gönül verdiği sanattan vazgeçmediği belirtti. 

Yıllarca terörle mücadele ve istihbarat gibi önemli birimlerde görev yaptığını ifade eden Sula, bu süreçte 29 sergi açtığını aktardı.

Sula, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası birçok kentte konferanslar verdiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Şimdi de KYK'nin 81 ildeki yurtlarında öğrencilerle buluşacağız. Onlara hem devlet tecrübemi hem sanat birikimimi ve en önemlisi Anadolu'da kutsal topraklardaki okumalarımı paylaşacağım. Bence bir özgüven tazelenmesine ihtiyacımız var. Biz kadim bir medeniyetiz. Gençlerimize bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Polisliğim bir gün bitecek ama sanatım Allah izin verdiği sürece devam edecek. Türk İslam tarihinde 15 Temmuz gecesinden daha tehlikeli bir gece yaşamadık. FETÖ'den daha tehlikeli bir örgüt tanımadım. Onun için bu konuda gençlerimizi bilgilendirmemiz şart."

Yeni projelerinin de yolda olduğunu anımsatan Sula, Balkanlar ve Afrika'da turne planladıklarına işaret etti. 

FETÖ'nün birçok ülkede örgütlendiğini ifade eden Sula, "Yurt dışı etkinlerinde bu zihniyetin ne kadar tehlikeli olduğunu, hiç farkında olmadan bir ananın babanın evladını nasıl kaybettiğini ve sonunda nereye gittiğini anlatmaya çalışacağım. O ülkelerdeki insanları da bu zehirden kurtulmak için bilgilendireceğim." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Polis Koleji EğitimiPolis Başmüffetişi Ahmet SulaFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma
Üzerine demir kapı devrilen çocuğun ölümüne soruşturma
Arda Turan ile Berkay kavgasına soruşturma
Arda Turan ile Berkay kavgasına soruşturma
Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor
Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor
Sivas merkezli FETÖ soruşturması: 2 tutuklama
Sivas merkezli FETÖ soruşturması: 2 tutuklama
Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye oy verin" talimatı
Terörle mücadeledeki binbaşıya "HDP'ye oy verin" talimatı
"HSK'de hala FETÖ'den işlemleri süren hakim savcılar var"
"HSK'de hala FETÖ'den işlemleri süren hakim savcılar var"
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor
FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma
FETÖ'nün 'hakim ve savcı çalışma evleri'ne yönelik soruşturma
Arap isyanlarının açtığı çatlaklar, fay hatları çok derin
Arap isyanlarının açtığı çatlaklar, fay hatları çok derin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ