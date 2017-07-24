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81 ilde 'Huzurlu Parklar' uygulaması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 7 bin 968 personelin katılımıyla 81 ilde "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi.

81 ilde 'Huzurlu Parklar' uygulaması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 7 bin 968 personelin katılımıyla 81 ilde "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05
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81 ilde 'Huzurlu Parklar' uygulaması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, parklarda vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla Türkiye genelinde "Huzurlu Parklar" uygulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin eş zamanlı olarak 4 bin 382 parkta gerçekleştirdiği uygulamalarda, 44 bin 508 kişi ile 4 bin 215 araç kontrol edildi.

110 kişi gözaltına alındı

Uygulamadaki sorgu ve incelemelerde, 145 aranan şahıs hakkında işlem yapılarak 110 kişi gözaltına alındı, 39 araç trafikten men edildi ve 10 aranan araç yakalandı.

Denetimler sonucunda, 226 kişi ve 191 araca adli, idari ve trafik yönünden toplam 105 bin 929 lira ceza uygulandı. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 7 adet mermi, 10 adet kesici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 131 gram esrar, 54 gram sentetik uyuşturucu, 8 adet uyuşturucu nitelikli tablet ile 37 paket kaçak sigara ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Huzurlu ParklarEmniyet Genel Müdürlüğü
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