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81 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik uygulama gerçekleştiriliyor

Türkiye genelinde hırsızlık suçundan arananlara yönelik 8 bin 400 polisin katımıyla uygulama gerçekleştiriliyor.

81 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik uygulama gerçekleştiriliyor

Türkiye genelinde hırsızlık suçundan arananlara yönelik 8 bin 400 polisin katımıyla uygulama gerçekleştiriliyor.

08 Haziran 2017 Perşembe 16:30
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81 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik uygulama gerçekleştiriliyor

Türkiye genelinde hırsızlık suçundan aranan şüphelilere yönelik 8 bin 400 emniyet personelinin katımıyla uygulama gerçekleştiriliyor.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde hırsızlıktan arananlara yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı uygulama başlatıldı.

Akşam saatlerine kadar sürecek uygulamaya 220 ekipte görevli 8 bin 400 polis katılıyor.

Ekiplerce, çıkarılan mahkeme kararları doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde arama yapılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Genelinde HırsızlıkEmniyet Genel Müdürlüğü
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