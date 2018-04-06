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80 'kara nokta' için 60 milyon lira harcanacak

Son 15 yılda kazaların yoğun olduğu bin 435 noktada iyileştirme yapan Karayolları Genel Müdürlüğü, yıl sonuna kadar 80 "kara noktada" çalışma gerçekleştirecek.

80 'kara nokta' için 60 milyon lira harcanacak

Son 15 yılda kazaların yoğun olduğu bin 435 noktada iyileştirme yapan Karayolları Genel Müdürlüğü, yıl sonuna kadar 80 "kara noktada" çalışma gerçekleştirecek.

06 Nisan 2018 Cuma 12:18
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80 'kara nokta' için 60 milyon lira harcanacak

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), yıl sona kadar kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek 80 kesimin iyileştirme çalışmaları için 60 milyon lira harcama yapacak.

KGM verilerine göre, kurum sorumluluğundaki yol ağı, bağlantı yollarıyla 2 bin 657 kilometre otoyol, 31 bin 66 kilometre devlet yolu ve 33 bin 897 kilometre il yolu olmak üzere toplam 67 bin 620 kilometreye ulaştı.

Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlenmesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi veya daraltılması, banket düzenlemesi, sığınma cebi inşası gibi çalışmalara da aralıksız devam ediyor.

KGM tarafından trafik güvenliği çalışmaları kapsamında son 15 yılda bin 435 kaza kara noktasıyla kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışması yapıldı.

Bu yıl, KGM'nin sorumluluğundaki yol ağında bulunan güzergahlarda 80 kaza kara noktası iyileştirilecek, bu kapsamda 60 milyon lira harcanacak. KGM, bölünmüş yollar başta olmak üzere 2 bin 500 kilometre otokorkuluk yapılacak, bin 332 noktada toplam 3 bin 981 trafik akım sayımıyla hız etütleri ile 500 kilometre sarsma bantı uygulaması gerçekleştirilecek. Ayrıca, 31 milyon metrekare yatay, 175 bin metrekare düşey işaretleme yapılması hedefleniyor.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan hedefler doğrultusunda elektronik denetim sistemlerinin kullanımı, akıllı ulaşım sistemleriyle entegre şekilde yaygınlaştırılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüKgm
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