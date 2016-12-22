Diyarbakır

2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında HDP Grup Başkanvekili

Çağlar Demirel

'in de aralarında bulunduğu biri tutuklu 8 milletvekili hakkında ikinci kez zorla getirilme kararı aldı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmamaları nedeniyle mahkeme 5 Eylül'de HDP'li sanık milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında "zorla getirilmesi" yönünde karar vermişti.

10 Kasım'da görülen duruşmada ise milletvekilleri hakkında verilen zorla getirilme kararı kaldırılmıştı.

Mahkemece, adreslerine yapılan tebligata rağmen ifade vermeye gelmedikleri gerekçesiyle söz konusu biri tutuklu 8 milletvekili hakkında yeniden zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Ayrıca dava dosyasında firari olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok'un da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

HDP Milletvekili Selma Irmak, terör soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

AA