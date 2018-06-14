Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93505
ALTIN
194.042
DOLAR
4.6251
STERLİN
6.2079
EURO
5.4643
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Dolar güne 4,6820 liradan başladı 
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme yeniledi
Akhisarspor 4 oyuncu ile sözleşme...
Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon
Fenerbahçe potada 9. kez şampiyon
Azı da çoğu da metabolizmayı etkiliyor
Azı da çoğu da metabolizmayı...
Comolli, resmi sözleşmeye imza attı
Comolli, resmi sözleşmeye imza attı
Flaş Haber
Ferdi Bozduman Yine Konuştu
Kapat

8 DEAŞ'lı terörist gözaltında

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, canlı bomba eğitimi aldığı ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

8 DEAŞ'lı terörist gözaltında

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, canlı bomba eğitimi aldığı ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

14 Haziran 2018 Perşembe 10:35
0 Okunma
8 DEAŞ'lı terörist gözaltında

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan, geçmişte çatışma bölgelerine giderek canlı bomba eğitimi alan ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen 11 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Sultanbeyli, Beylikdüzü, Sancaktepe, Ümraniye, Maltepe, Eyüpsultan, Bahçelievler, Esenler ve Arnavutköy'de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 8'ini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşTerörle Mücadele Şube Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otoyolda bayram trafiği
Otoyolda bayram trafiği
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Akar, Scarparrotti ile 'Menbiç yol haritası'nı görüştü
Akar, Scarparrotti ile 'Menbiç yol haritası'nı görüştü
Köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz
Köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz
Anayasa Mahkemesinden Demirtaş'ın tahliye talebine ret
Anayasa Mahkemesinden Demirtaş'ın tahliye talebine ret
Türk-İş'ten Avrupa'ya şehit Filistinli hemşire için çağrı
Türk-İş'ten Avrupa'ya şehit Filistinli hemşire için çağrı
FETÖ'nün çözülmeyi önleme çabaları itirafçı ifadesinde
FETÖ'nün çözülmeyi önleme çabaları itirafçı ifadesinde
HDP-PKK bağlantısı tanık ifadesinde
HDP-PKK bağlantısı tanık ifadesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP yeni projelerin müjdecisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP yeni projelerin müjdecisidir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ