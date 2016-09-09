70 bin kişi Kızılay'a kurban bağışı yaptı

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Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Türk Kızılayı'na, yaklaşık 70 bin hisse bağış yapıldığını söyledi.

Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce başlattıkları kurban bağışını bugün itibariyle durdurduklarını belirterek, "Çünkü hedefimizin kat kat üzerine çıktı. Bizim Kızılay olarak hedefimiz 52 bin hisse kurban bağışı idi. Ancak beklediğimizin de üzerinde bağış yapıldı. Bugün itibariyle yaklaşık 70 bin hisse Kızılay'a bağışta bulunuldu." dedi.

Türk Kızılayı'na bu süreçte gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından bağış yapan herkese teşekkür eden Güllüoğlu, "Bu emaneti biz sırtlandık. Ekiplerimizde hem ülke içinde hem de ülke dışında yollara çıkarak hazırlıklarını devam ediyor. Biz kurban kesimleri için hazırız. Artık bayramın gelmesini bekliyoruz. Fazla bağış olduğu için ek tedbirlerimizi de aldık." diye konuştu.

Bazı ülkelerde bayramın salı günü başlayacağını anımsatan Güllüoğlu, "Buna da dikkat edilerek kurbanlar kesilecek. İnşallah insanlarımız güzel bir bayram geçirir. Bu konuda bizler İslam aleminin güzel bir bayram geçirmesi için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Kurban bağışının hedeflenen rakamın üzerine çıkmasını da değerlendiren Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yandan 15 Temmuz süreci işliyor. Bir yandan da bazı kurumlara olan güven azalıyor ya da artıyor. Birçok kuruma karşı güvensizliğin artması sivil toplumu da zedeleyecek diye düşünüyorum. Kızılay da bu anlamda güvenilir bir liman olduğunu gösterdi. Kızılay bu milletin bayrak taşıyıcısı kurumlarından bir tanesidir. Biz de bundan dolayı gurur duyuyoruz. Biz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkenin en çok güvenilen yardım kuruluşu olma rolümüzü giderek artıracağız. Önemli olan bu güvene layık olarak işimizi sürdürebilmektedir."

Kızılay olarak gelecek Kurban Bayramı'nda hedefi daha da artıracaklarını anlatan Güllüoğlu, "Biz her sene bir önceki seneye göre daha fazlasını hedefliyoruz. Gelecek kurban bayramında da bu 70 bin rakamının üzerinde bir planlama yapacağız. Başarılı olmak için her zaman çıtayı yukarıda tutmak önemlidir. Bizde gelecek sene en az 70 ya da üzerini hedefleyeceğiz." açıklamasında bulundu.