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7 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Anayasa Mahkemesi, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 7 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

7 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Anayasa Mahkemesi, mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 7 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

18 Ağustos 2016 Perşembe 12:00
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7 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak

 Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partinin 2014 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Mücadele Partisi, Güçlenen Türkiye Partisi, İlk Parti, Anayol Partisi, Cihan Partisi, Milliyetçi İrade ve Yükseliş Partisi ile Hak ve Huzur Partisi'nin 2014 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi.

İncelemede, edindikleri mal ve taşınmazlarla ilgili listeyi göndermemeleri, hesap verebilir şekilde kayıt, belge ve düzenin oluşturulmaması nedenleriyle bu partiler hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Güçlenen Türkiye, İlk Parti, Anayol Partisi, Cihan Partisi, Milliyetçi İrade ve Yükseliş Partisi ile Hak ve Huzur Partisi'nin ayrıca mali denetim kapsamında istenen belgeleri süresinde vermeyen parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 12:01
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Anayasa MahkemesiSiyasi PartiMali DenetimResmi GazeteMilli Mücadele PartisiGüçlenen Türkiye Partisiİlk PartiAnayol PartisiCihan Partisi
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