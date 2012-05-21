7 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

DÜZCE - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından rüşvet verdikleri ve akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen suç örgütünü tespit etti. Düzce, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde, Aksaray ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 120 ton 740 litre kaçak motorin, 40 ton madeni yağ, çek ve senetler ele geçirildi.

Düzce Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 8 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.