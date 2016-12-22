Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede azalmasıyla, bu geceden itibaren, 5 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde hafif ve yer yer orta seviyede, iç kesimlerde ise kuvvetli zirai don olayı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu geceden itibaren başlayacak don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, üreticiler başta olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmaları uyarısında bulunuldu.
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