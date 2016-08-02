7 Ağustos'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "7 Ağustos Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda yapılacak Demokrasi ve Şehitler Mitingi dolayısıyla İstanbul'daki tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır." denildi.
AA
İstanbul'da, 7 Ağustos'ta Demokrasi ve Şehitler Mitingi dolayısıyla tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "7 Ağustos Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda yapılacak Demokrasi ve Şehitler Mitingi dolayısıyla İstanbul'daki tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır." denildi.
AA