7 Ağustos'ta toplu ulaşım araçları ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "7 Ağustos Pazar günü Yenikapı Meydanı'nda yapılacak Demokrasi ve Şehitler Mitingi dolayısıyla İstanbul'daki tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır." denildi.