'7 Ağustos Türk siyaseti için önemli bir tarih olarak anılacak'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne ilişkin, "7 Ağustos uzun yıllar, Türk siyaseti için gerçekten önemli bir tarih olarak anılacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Abdülhamithan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılacak olmasını değerlendiren Kaynak, böyle bir neticeyi beklediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi tebrik eden Kaynak, "Yani bu ülkenin demokrasisine,milli iradesine, kurumlarına kast edenlerle bunları koruyanlar ayrı ayrı netleşmiş olacaktır. Türk demokrasisi için çok hayırlı olmuştur. 7 Ağustos uzun yıllar, Türk siyaseti için gerçekten önemli bir tarih olarak anılacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet partileri ve komuta kademelerinin hep beraber orada bulunacağını dile getiren Kaynak, "Bu duruş inşallah bunu hala anlamak istemeyen batılı çevrelere de olayın ne olduğunu biraz daha iyi gösterecektir. Hayırlı olmuştur." ifadesini kullandı.

Milletin de iktidar, muhalefet, sağcı, solcu, Alevi, Sünni dinlemeden meydanları dolduran temsilcilerinin bir arada olmasını arzu edeceğini vurgulayan Kaynak, 7 Ağustos'ta çok güzel bir tablonun oluşacağını sözlerine ekledi.

Şehit polis Melemir'in ailesine taziye ziyareti

Başbakan Yardımcısı Kaynak, açıklamalarının ardından Bingöl'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Duran Melemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin eşi Mine, annesi Pakize ve babası Mustafa Melemir'e taziye dileklerini ileten Kaynak, aileye başsağlığı temenni etti.