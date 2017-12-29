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"67 yıllık NATO üssü turizme kazandırılacak"

Maçka Belediye Başkanı Koçhan: "Geçmiş yıllarda NATO üssü olarak kullanılan alan için özel proje hazırlatacağız. Bu alanı askeri yatakhaneleri, yemekhaneleri ve kuleleri hiç bozmadan adeta survivor parkı şekline dönüştürmeyi hedefliyoruz"

"67 yıllık NATO üssü turizme kazandırılacak"

Maçka Belediye Başkanı Koçhan: "Geçmiş yıllarda NATO üssü olarak kullanılan alan için özel proje hazırlatacağız. Bu alanı askeri yatakhaneleri, yemekhaneleri ve kuleleri hiç bozmadan adeta survivor parkı şekline dönüştürmeyi hedefliyoruz"

29 Aralık 2017 Cuma 18:40
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"67 yıllık NATO üssü turizme kazandırılacak"
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TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan ve 2010 yılından itibaren kullanılmayan NATO üssü, hazırlanacak özel proje ile turizme kazandırılacak.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yaptığı açıklamada, yaklaşık 46,5 dönüm üzerindeki arazinin yaklaşık 7,5-8 senedir kullanılmadığını belirtti.

Koçhan, "Karadeniz'de, özellikle de Maçka'da 46 dönümlük düz arazi bulmak neredeyse bir mucize. Burası çok güzel korunmuş doğal bir alan." dedi.

Alanın turizme kazandırılacağını, bunun için proje çalışmalarının devam ettiğini anlatan Koçhan, hazırlanacak projede alanın tarihi değerinin bozulmamasına dikkat edeceklerini vurguladı.

Koçhan, "Hangarları ve girişteki askeri birlikleri muhafaza ederek burayı hem geleceğe taşımamız hem de Doğu Karadeniz'de hiç olmayan bir macera parkı dizayn etmemiz gerekiyor. Burada restoran ve yapı olimpik yüzme havuzu yapacağız. Ayrıca burayı futbol takımlarının kamp yapabileceği alana dönüştürmek istiyoruz. Profesyonel ekiple fikir alışverişinde bulunuyoruz. Geçmiş yıllarda NATO üssü olarak kullanılan alan için özel proje hazırlatacağız. Bu alanı askeri yatakhaneleri, yemekhaneleri ve kuleleri hiç bozmadan adeta survivor parkı şekline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Böylece 67 yıllık NATO üssü turizme kazandırılmış olacak." diye konuştu.

Maçka'nın turizmde parlayan bir yıldız olduğuna işaret eden Koçhan, "Son dönemde artan Arap turistlerle ilçemizi yılda yaklaşık 1,5-2 milyon turist ziyaret ediyor. Turizmdeki hareketlilik özellikle yaz aylarında yoğunlaşıyor. Burada böyle bir alan oluşturarak kış döneminde de turist çekeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
NATO üssü67 YılTrabzonTurizm
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