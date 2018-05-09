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650 sayfalık ByLock mesajını inkar etti

Adana'da FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün sözde "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, 650 sayfalık mesaj dökümünü kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

650 sayfalık ByLock mesajını inkar etti

Adana'da FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün sözde "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, 650 sayfalık mesaj dökümünü kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:55
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650 sayfalık ByLock mesajını inkar etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün sözde ''dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu iddia edilen sanık, kendisine ait olduğu belirtilen 650 sayfalık ByLock mesaj dökümünü kabul etmedi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Ersin Urunga ve avukatı katıldı.

Urunga savunmasında, iddianamede yer alan 650 sayfalık ByLock mesaj dökümünün kendisine ait olmadığını, ByLock programını kullanmadığını öne sürerek, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

FETÖ/PDY terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını ve örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olmadığını iddia eden Urunga, "Bu yapıyı hiçbir zaman desteklemedim. Hiçbir terör örgütü faaliyetine katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İddianameden

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ersin Urunga hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçılardan B.K, Urunga'nın kendisini sohbetlere götürdüğünü belirtmişti.

Urunga'nın hem kendi üzerine kayıtlı telefon hattı hem de başka dava dosyasında işlem yapılan M.Ü'nün telefon hattı üzerinden ByLock kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj dökümü çıktığı bildirilmişti.

İddianamede, Urunga'nın örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu, ByLock listesinde de Adana grubu içinde örgütte yönetici konumundaki kişilerin bulunduğu belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaBylock
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