63 emniyet mensubu tutuklandı

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 13 emniyet mensubu tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında şube müdürü, emniyet amiri ve komiserin de bulunduğu 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Emniyet Amiri Salih Yılmaz, Komiser Yardımcıları Ali Bacak, Levent Şahin ve Ramazan Kılıç ile polis memurları İbrahim Fazlı, Telat Aydın, Ali Gözübenli, Çağrı Şentürk, Ramazan Öktem, Emrah Coşkun, Hakkı Demirci, Ergin Bayar ve Ethem Karaman tutuklandı.

C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 zanlının ise sorgusu sürüyor.

Soruşturma kapsamında kent merkezi, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde görevli, aralarında şube müdürü, emniyet amiri ve komiserin de bulunduğu 24 kişi 3 gün önce gözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa'da 50 polis daha tutuklandı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında 50 polis daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerden 50'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kentte tutuklanan polis sayısı böylece 137'ye ulaştı.