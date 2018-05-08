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618 bin yaşlının yüzü gülecek

Hükümetin üç ayda bir 797 lira olan yaşlılık aylığının bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemesi, 65 yaş üstündeki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki 618 bin 162 vatandaşın yüzünü güldürecek.

618 bin yaşlının yüzü gülecek

Hükümetin üç ayda bir 797 lira olan yaşlılık aylığının bin 500 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemesi, 65 yaş üstündeki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki 618 bin 162 vatandaşın yüzünü güldürecek.

08 Mayıs 2018 Salı 11:20
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618 bin yaşlının yüzü gülecek

Edinilen bilgilere göre, halk arasında "yaşlılık maaşı" ya da "65 yaş aylığı" olarak adlandırılan uygulama çerçevesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yaşlılara üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri toplam 797 liradan bin 500 liraya yükselecek.

Düzenlemeden halen "65 yaş aylığı" alan 618 bin 162 vatandaş yararlanacak.

2022 sayılı Kanun çerçevesinde 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki yaşlılara sağlanan destek kapsamında 2017 yılı sonu itibarıyla Bakanlıkça yapılan toplam ödeme miktarı ise 1 milyar 766 milyon 300 bin liraya ulaştı.

65 yaş aylığı nasıl alınır?

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor.

65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.

Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanıyor, hak sahipleri başvurularını takip eden ay başı itibarıyla maaş ödemelerini almaya başlayabiliyor.

Yanlış gelir beyanı, usulsüzlük, sahtecilik gibi durumlarda 65 aylığı hemen kesiliyor ve yasa çerçevesinde yersiz veya fazla ödenen tutarlara yönelik takip ve tahsil işlemleri yapılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yaşlılık Maaşı
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