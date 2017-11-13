61 polisin yargılandığı 'ByLock' davası esas hakkındaki savunmalarla sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 56'sı tutuklu 61 polisin yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 54 tutuklu ile 2 tutuksuz sanık katıldı.

Tutuklu iki sanığın da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmaları alınıyor.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen emniyet görevlilerine yönelik yapılan soruşturmaya yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 86 polisin "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Ağustostaki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz ve firari sanıklar yönünden de dosyanın tefrik edilmesini istemişti.

Mahkeme de tutuksuz ve firari sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vermiş, sanık sayısı da 61'e düşmüştü.