"600 yıl boyunca hükümdarlığını sürdüren ecdadın torunları dirilişe geçti"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Artık yeniden büyüyen bir Türkiye var. Bakın Avrupa'ya çılgına dönmüş, Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine, proje yapmasına karşı ciddi bir bariyer örüyor." dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yapımı tamamlanan Ebu Sadık Parkı'nın açılışında konuşan Aydın, Türk milletinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, ecdadın medeniyetler kurarak adalet ile 600 yıl boyunca hükümdarlığını sürdüğünü, şimdi o ecdadın torunları olarak yeniden uyanışa ve dirilişe geçildiğini belirtti.

"Terörü de Avrupa'yı da sandığa gömeceğiz"

Yakın tarihte çok zor süreçler geçirdiklerini, darbe girişimleri, Gezi olayları, parti kapatmalar, e-muhtıralar ve 15 Temmuz'un bunlardan bazıları olduğunu anlatan Aydın, milletin uyandığını, imanlı gençlerin darbecilerin karşısında durduğunu anımsattı.

"Artık yeniden büyüyen bir Türkiye var. Bakın Avrupa'ya çılgına dönmüş, Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine, proje yapmasına karşı ciddi bir bariyer örüyor." diyen Aydın, terör örgütlerine ev sahipliği yapan Avrupa'nın, bazı bakanların halk oylaması sürecinde vatandaşla buluşmasına izin vermediğini dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerinin yayınladıkları videolarda, referandumda "Evet" çıkması halinde biteceklerini vurguladığını aktaran Aydın, "Kürt kardeşlerime parmak sallıyorlar. Biz o parmakları kıracağız, terörü de Avrupa'yı da sandığa gömeceğiz." şeklinde konuştu.