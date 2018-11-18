Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 17 Kasım'da Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.