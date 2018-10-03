6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açacak

Malatya'da 3-7 Ekim'de ziyaret edilebilecek fuarda inşaat, yapı, mobilya ve dekorasyon sektöründen yaklaşık 55 firma yer alacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bir restoranda fuarın tanıtımına ilişkin düzenlenen toplantıda, fuarların kent ve bölge ekonomisine katkı sağladığın belirtti.

Belediye olarak 8 fuarın organizasyonunu gerçekleştirdiklerini anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Bunların bir kısmı ulusal bir kısmı ise uluslararası. Fuarlar kentin gelişmesi, büyümesi ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor. Malatya'nın gelişmesi ve büyümesi bölge şehirlerinin kalkınmasına da destek oluyor. Geçen yıl 4 bin metrekarelik bir alanda fuarımızı gerçekleştirdik. Fuar alanını yüzde 20 büyüterek, 4 bin 800 metrekare kapalı alanda fuarımızı yapacağız. Ekonomide yaşanan son gelişmelere rağmen fuarımızın büyümesi bizim için sevinç kaynağı."

Gazetecilerin, kentte son yıllarda düzenlenmeyen kayısı festivaline ilişkin sorularını yanıtlayan Polat, geçmişte festivalin daha çok konser kısmının öne çıktığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Festivali, spor, kültürel etkinlikler ve çeşitli yarışmalarla güçlendireceğiz. Konser yoğunluklu bir festivalin ötesine geçireceğiz. Konserler iptal edilse bile festivalin devam edeceği bir sürece dönüştürdük. Futbol turnuvası ve okçuluk müsabakaları gibi. Ayrıca Turgut Özal Karakuçak Güreşleri'ni de yine festival kapsamında yapmayı planlıyoruz."