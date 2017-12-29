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6 kişiye hapis cezası

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı altı davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

6 kişiye hapis cezası

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer sanıklı altı davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

29 Aralık 2017 Cuma 17:49
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6 kişiye hapis cezası
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ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 6 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Adem Yaşar, Arife Bilge Peker, Fatma İlhan, Meryem Hatun Soykuvvet, Meryem Gökgül ve Zeynep Karatoprak'ın, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı iddiasına ilişkin, 420 kişi hakkında ayrı ayrı iddianame düzenlenmişti.

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman'ın hazırladığı iddianamelerde sanıklara, daha önce aynı suçlamalarla açılan davalarda olduğu gibi "FETÖ üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.

Savcı Erkman, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin daha önce sanık sayısı 3 ile 230 arasında değişen 7 dava açmıştı. Toplam 583 sanıklı bu davaların ardından, 420 sanık hakkında daha ayrı ayrı dava açılmıştı. Dava sayısı 427, toplam sanık sayısı ise bin 3'e yükselmişti.

Erkman'ın görev yerinin değişmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 130 sanık hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenleyerek mahkemeye göndermişti.

Son iddianamelerin kabulüyle Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin toplam dava sayısı 557, şüpheli sayısı ise bin 133 olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KPSSSorularSızdırılmaDava
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