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6 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu

PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

6 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu

PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:01
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6 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu

PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKHDPHDP Batman İl Başkanı Nizamettin ToğuçNizamettin Toğuç
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