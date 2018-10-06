6 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu

PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.
AA
PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.
PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.
PKK/KCK'ya yönelik 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda HDP Batman İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.
AA