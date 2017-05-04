6-8 Ekim olaylarında 'görevi kötüye kullanma' davası

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-7 Ekim'de Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla dönemin belediye yöneticileri hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya, dönemin genel sekreter yardımcıları, itfaiye grup amiri, itfaiye daire başkanı, yangın önleme şube müdürü, itfaiye müdürlüğünde nöbetçi amirlerin de aralarında bulunduğu 11 yöneticinin, "görevi kötüye kullanmak" suçundan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İhbar için yapılan aramalara cevap verilmemiş

İddianamede, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü emrinde faal 90 araç ile 175 personel bulunmasına rağmen 16 araç ve 35 personelin 6-9 Ekim 2014'teki olaylara müdahale için görevlendirildiği vurgulandı.

İddianamede, "Güvenlik birimleriin ve vatandaşların ihbarlarına olumlu cevap verilmemiş, bazı ihbarların alınmaması için telefon aramalarına bakılmamış, bazen de Muradiye ilçesinde trafik hizmetlerinde kullanılan resmi araçta olduğu gibi yangın mahalline gidilmesine rağmen müdahalede bulunulmadan olay yerinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yasal olarak tevdi edilen görevlerinin gereklerine aykırı hareket ettikleri belirlenen şüpheliler hakkında İçişleri Bakanlığının da soruşturma izni verdiği kaydedilerek, ilgili sevk maddesine göre cezalandırılmaları talep edildi.