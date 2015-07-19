6-7 Ekim mağdurları bayramı buruk geçirdi

DİYARBAKIR



Diyarbakır ve Bingöl'de 6-7 Ekim'de DAEŞ bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriler ve sonrasında uğradıkları saldırılarda hayatlarını kaybeden 5 kişinin ailesi, Ramazan Bayramı'nı hüzünlü geçirdi.



Diyarbakır'da geçen yıl Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtırken vahşice öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarının ailelerinin evinde bayram sevinci yerine acı yaşanıyor.



DAEŞ'in Kobani'ye (Ayn el Arap) yönelik saldırıları bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ile yaşamını yitiren Hasan Gökgöz, Riyad Güneş ve Hüseyin Dakak'ın yakınları çocuklarından ayrı geçirdikleri ilk bayramın burukluğunu yaşadı.



Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz, AA muhabirine, bayram namazından sonra cemaatle bayramlaşmadan mezarlığa gittiğini ve gün boyunca gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı.



Bayramlarda evinin kapısını çalan, ilk ziyarete gelen oğlunu bu bayramda da gözü kapıda beklediğini anlatan Gökgöz, "Bayram ziyareti için gelen akrabalarımızla birlikte ben, annesi, hanımı ağladık. Babaları hayatta olsaydı çocuklarını çocuklarını kucağına alıp severdi. Küçük torunum beni babası zannediyor. Bana her 'baba' dediğinde ben kendimden geçiyorum" diye konuştu.



Riyad Güneş'in annesi Kıymet Güneş ise "Herkes bayram yaparken biz ne yaptığımızı bilmiyoruz. Biz ancak hakkımızı Allah'a bırakıp O'nun rahmetini bekleyeceğiz" dedi.



Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak da geçen yıl Ramazan Bayramı'nı ailece hep beraber mutlu geçirirken, bu yıl oğlunun yokluğunda hüzünlü bir bayram yaşadıklarını belirterek, "Mezarının başında o kadar insanın orada olması dua etmesi benim için bir şerefti. Şehit edildi bana bir şeref bıraktı. Allah'a hamdolsun. Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin."



Bingöl'de de hüzün vardı



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden Cengiz Tiryaki ve Fethi Yalçın'ı da sevenleri kabirleri başında yalnız bırakmadı.



Sertmekaya köyüne gelen Tiryaki'nin yakınları, ailesine başsağlığı dileyerek, mezarı başında Yasin-i Şerif okudu.



Hüda Par İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, Tiryaki'nin oğlu Muhammed Taha Tiryaki'yi teselli etti.



Grup daha sonra Fethi Yalçın'ın Kale Mahallesi'ndeki mezarı başında dua etti. Yalçın'ın evine giden yakınları, ailesine de başsağlığı dileğinde bulundu.