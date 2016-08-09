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59 GATA çalışanı adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında tabip albay ve yarbayların da bulunduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) çalışanı 59 kişi adliyeye sevk edildi.

59 GATA çalışanı adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında tabip albay ve yarbayların da bulunduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) çalışanı 59 kişi adliyeye sevk edildi.

09 Ağustos 2016 Salı 12:02
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59 GATA çalışanı adliyeye sevk edildi

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan GATA çalışanlarından 59'u, emniyetteki işlemlerin ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirilen adliyeye getirildi.

Şüphelilerin, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcılarınca ifadelerinin alınması bekleniyor.

Başsavcılığın, 2 Ağustos'ta aralarında tabip subayların da bulunduğu 98 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı üzerine GATA'nın Etlik'teki yerleşkesinde operasyon başlatılmıştı. Operasyonda, 50'ye yakın kişi gözaltına alınırken, şüpheliler arasında emekliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilenler ve Ankara dışında bulunan şüpheliler olduğu bildirilmişti.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2016 12:02
Anahtar Kelimeler:
Gataönce Vatan
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