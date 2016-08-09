59 GATA çalışanı adliyeye sevk edildi

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan GATA çalışanlarından 59'u, emniyetteki işlemlerin ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirilen adliyeye getirildi.

Şüphelilerin, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcılarınca ifadelerinin alınması bekleniyor.

Başsavcılığın, 2 Ağustos'ta aralarında tabip subayların da bulunduğu 98 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı üzerine GATA'nın Etlik'teki yerleşkesinde operasyon başlatılmıştı. Operasyonda, 50'ye yakın kişi gözaltına alınırken, şüpheliler arasında emekliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilenler ve Ankara dışında bulunan şüpheliler olduğu bildirilmişti.