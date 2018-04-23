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57. Alay Türk milletinin kalbinde

Çanakkale Savaşı'nda adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, Türk milletinin kalbinde yaşıyor.

57. Alay Türk milletinin kalbinde

Çanakkale Savaşı'nda adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Alay, Türk milletinin kalbinde yaşıyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:29
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57. Alay Türk milletinin kalbinde

ÇANAKKALE - Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı57. Piyade Alayı, Türk milletinin kalbinde yaşıyor.

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen büyük kahramanlıkları ve üstün başarıyla aradan geçen 103 yıla rağmen gururla anlatılan 57. Alay'ın tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliği Türkiye'nin dört bir yanından gelen 7'den 70'e binlerce kişiyi ağırlıyor.

Şehitler için dua eden vatandaşlar, 57. Alay'ın önemini bölgedeki rehberlerden de dinleyince duygularına hakim olamıyor.

Ziyaretçiler 57. Alay'ı anlattı

Tekirdağ'dan gelen 30 yaşındaki Serdar Aksoy, 57. Alay'ın temellerinin Tekirdağ'da atılmasının kendileri için ayrıca gurur vesilesi olduğunu belirterek, "57. Piyade Alayı'nın kahramanlığı sadece ülkemizde değil tüm dünyada kabul görmüştür. 57. Alay Türk milletinin kalbinde çok önemli bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kütahya'dan 68 yaşındaki Ahmet Ok da 57. ve 27 Alay'ın savaşta önemli rol oynadığını dile getirerek, "Bu iki alay ilk müdahalede düşmanı Kanlısırt'tan geriye doğru sürmüştür. 57. Alay, savaşın kazanılmasındaki önemi çok büyüktür." diye konuştu.

Balıkesir'den gelen 24 yaşındaki Sergen Demirtaş da 57. Alay'ın başarısının takdire şayan olduğunu ifade ederek, "Mustafa Kemal Atatürk, 57. Piyade Alayı'nı bu bölgeye sevk ederek savaşın kaderini değiştirmiştir." dedi.

Kırklareli'den 17 yaşındaki Ertuğrul Yurtseven de 57. Piyade Alayı'nın Türk milletinin her zaman kalbinde yaşayacağını vurgulayarak, kahraman birliği Türk milletinin asla unutmayacağını söyledi.

İstanbul'dan 18 yaşındaki Derya Taşçı da alayın askerlerinin Türk milleti için şehit düştüğünü belirterek, ülkedeki herkesin gelip şehitleri anmasını istedi.

Antalya'dan Sevda Yıldırım, Türk milletinin en kahraman alayı ile her zaman gurur duyacaklarını anlatarak, "Atatürk'ün 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' dediği 57. Alay'ı torunuma da anlatmak için buradayım." şeklinde konuştu.

"57. Alay ile gurur duyuyoruz"

Ordu Mesudiye'den gelen Yeliz Kaya (40) da Türk vatandaşı olarak 57. Alay ile gurur duyduklarını vurguladı.

Kahramanmaraş'tan gelen 10 yaşındaki Alptuğ Sezgin, 57. Alay'ı ders kitaplarında okuduğunu belirterek, "Heyecandan konuşamıyorum. Bu alayın Türk milletindeki önemi çok başka." diye konuştu.

Malatyalı 11 yaşındaki Defne Zeynep Battal da 57. Alay'ın Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştirdiğini söyledi.

Karamandan gelen 21 yaşındaki Batuhan Yılmaz da 57. Piyade Alayı'na minnettar olduklarını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkale Savaşı57. AlayTürk Milleti
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