Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, 54 asker ile 8 hakim ve savcı tutuklandı, 4 Askeri Yargıtay üyesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşlemlerin ardından terörle mücadele ekiplerince Ankara Adliyesine getirilen ve savcılık sorgusu tamamlanan teğmen, subay, er ve erbaşlar tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Sulh ceza hakimlikleri, 63 şüpheliden 54'ünün tutuklanmasına karar verdi, 9'unu ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Askeri yargıtay üyelerine adli kontrol

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 hakim ve savcıdan 8'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Hakimlerden birinin, daha önce Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında, "Siber Güvenlik Eylem Planı" ve "UYAP Avukat Portalı Eğitim Semineri"nde sunum yaptığı öğrenildi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 Askeri Yargıtay üyesinden 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 4'ü ise sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.