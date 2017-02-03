"500 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Sepetçiler Kasrı'nda gazetecilerle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, daha önce plan yapma yetkisini zaman zaman kullanan bakanlığın yeni dönemde plan yapma yetkisini kullanmayacağını, plan yapma yetkisinin tek elden yürütülmesi gerektiğini anlattı.

"Bakanlık olarak plan yapma yetkisini kullanmıyoruz. Hiç kimse eline tapusunu, parselini alarak Ankara'ya kadar gelmesin. Hele hele de yoğunluk istemesin" diyen Mehmet Özhaseki, plan yapma yetkisinin meclislerde olduğunu ve böyle devam etmesi gerektiğini, planların eğer tek elden yürütülmemesi durumunda imar kargaşası çıkacağını söyledi.

Özhaseki, "Kamu yararı olan yerlerde, kamu binaları ya da yerel yönetimlerde, belediyelere vatandaşın işi düştüğü halde haklı talepleri yerine gelmiyorsa, bunun neticesinde bize başvurulduğunda o zaman plan yapma yetkimizi kullanabileceğiz. Bunun dışında eline parselini alarak yoğunluk, biraz yüksek kat, biraz farklı şeyler isteyen hiç kimse kapımızı çalmasın. Onların hiçbir işini yapmayacağız. Bunu açıkça ilan ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin her bir tarafında aynı imar yönetmeliğini uygulayan belediyelerin çok farklı sonuçlara varabildiklerini, İstanbul'un uygulamış olduğu imar yönetmeliğiyle Sivas'ın bir ilçesinin veya Bitlis'in bir ilçesinin uyguladığı imar yönetmeliğinin aynı olduğunu, bunun da yanlışlığa yol açtığını dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Şimdi biz imarın değişmesi kurallarını koyuyoruz önce. Sonra şehirler kendileri için özel ne istiyorlarsa onu yazacaklar. 7. aya kadar, bu yılın ortasına kadar, her şehrin imar yönetmeliği ayrı çıkacak. Bu, şehirlerin anayasası olacak. Bu değişmez anayasa, bundan sonra uygulanmaya devam edecek. İstanbul'un anayasası ayrı, Tokat'ın anayasası ayrı, Hakkari'nin ayrı... İkincisi de binasında değişim yapmak isteyenler, kentsel dönüşümden istifade etmek isteyenler, riskli olduğunu düşünenler burada tespit yaptırıp Ankara'ya kadar geliyorlardı. Bizden aldıkları planlamayla gelip burada binalarını dönüştürüyorlardı. Bu yetkimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrediyoruz. İnsanlar Ankara'ya kadar gelmesin. Şartları belirliyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bu yetkisini veriyoruz. Binasını değiştirmek, dönüştürmek isteyen insanlar, kendi yerelinde, özelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle işlerini halletmiş olacaklar."

Özhaseki, "2018 yılından itibaren de nasip olursa her yıl Türkiye'de en az 500 bin konut dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bunun yarısı İstanbul'da olacak. 250 bin İstanbul'da, 250 bini Anadolu'da. Sonra 2017 yılı içinde nasip olursa, Güneydoğu'daki tüm yaraları sardığımız, maddi hasarları giderdiğimiz gibi bir eğitim hamlesi başlatıp, doğuyla batının kaynaşması, bir sosyal restorasyon, bir kardeşlik köprüsünün hızla kurulacağı bir yıl olarak beklentimiz var." değerlendirmesini yaptı.