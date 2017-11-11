50 ülkeden 55 genç kadın lider YEE'yi ziyaret etti

Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı dönem başkanlığı çerçevesinde Kadın Dayanışma Konseyinin katkılarıyla düzenlenen "Genç Kadın Liderlik ve Girişimcilik Programı" kapsamında 50 ülkeden 55 Müslüman genç kadın lider Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 2-10 Kasım tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da ''Ally for Future" başlığı altında katıldığı program çerçevesinde İİT üyesi ve gözlemci üye ülkelerden gelen genç kadınlar YEE'yi ziyaret ederek, enstitünün faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Özbekistan'ı temsilen Türkiye'ye gelen Bonu Azizova, program çerçevesinde Türkiye'de birçok lideri ziyaret etme şansı bulduklarını ifade ederek, "Onlar bize sadece gelecekte liderlik yapmamız için ilham vermediler, bize aynı zamanda geleceğe yönelik planlarımızı nasıl adım adım yapmamız gerektiğini anlattılar." diye konuştu.

Azizova, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye bana Doğu'nun ve Batı'nın bir kombinasyonunu sunuyor." dedi.

Programı düzenlediği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya ve İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak'a teşekkür eden Azizova, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Erdoğan'ın yaptığı konuşma bana büyük bir motivasyon ve ilham verdi." ifadelerini kullandı.

Malezya'dan katılan Abir Binti Abdul Rahim de ziyaretlerinin oldukça yoğun geçtiğini belirterek, program sayesinden dünyanın farklı ülkelerinden kadınların bir araya gelerek tecrübelerini paylaşma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Abdul Rahim, "Tanıştığımız kadın liderlerden çok şey öğrendim. Programı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Nijerya'dan gelen Aminah Ajike Yusuf da Türkiye'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de geçirdiğim günler harikaydı ve çok motive ediciydi. İnanıyorum ki birçok genç bu programa katılmak isterdi." diye konuştu.

"Kesinlikle bir daha Türkiye'ye geleceğim"

Stefanie Sewotaroeno da Surinam'dan programa katıldığını anlatarak, "Çok sayıda kişiyle tanıştım ve ilham verici birçok konuşma dinledim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi çok beğendiğini dile getiren Sewotaroeno, "Kesinlikle bir daha Türkiye'ye geleceğim. Ne zaman bilmiyorum. Ama döner dönmez Türkiye'ye yeniden gelmek için para biriktirmeye başlayacağım." dedi.

Gineli olan ve Malezya'da öğretmenlik yapan Aicha Koutoub Sano da Türkiye'de geçirdiği günlerinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Program gerçekten çok yoğundu ve bu kısa zaman dilimi içeresinde çok fazla şey öğrendik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını çok etkileyici bulduğuna dikkati çeken Sano, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok motive edici ve bize nasıl kadın liderler olmamız gerektiğini anlatan bir konuşma yaptı, toplumun bize ne kadar ihtiyacı olduğunu söyledi." dedi.

Başkanlığını Dr. Esra Albayrak'ın yürüttüğü İİT Kadın Danışma Konseyinin programı çerçevesinde ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından katılımcılar için eğitim ve çalıştaylar düzenlendi.

Liderlik, iletişim, siyaset, medya, kültür, sanat, kadın meseleleri, din, sosyoloji ve 15 Temmuz darbe girişimi temalarını içeren programa farklı ülkelerden eğitim, medya, siyaset, sanat, spor, iş dünyası gibi alanlarda liderlik göstermiş veya liderlik potansiyeli taşıyan genç kadınlar katıldı.