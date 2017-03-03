50 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 35, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ise 6'sı DEAŞ, 9'u PYD/YPG/PKK mensubu olmak üzere 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.