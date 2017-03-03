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50 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 35, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ise 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

50 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 35, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ise 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

03 Mart 2017 Cuma 12:08
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50 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 35, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ise 6'sı DEAŞ, 9'u PYD/YPG/PKK mensubu olmak üzere 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıTeröristDeaş
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