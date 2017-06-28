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50 senedir süren Kıbrıs sorunu artık çözüme kavuşturulmalı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre'de başlayan Kıbrıs Konferansı'nın ilk oturumunda, "Buraya çözüm için geldik. 50 senedir devam eden bu sorun artık bir çözüme kavuşturulmalı." mesajını verdi.

50 senedir süren Kıbrıs sorunu artık çözüme kavuşturulmalı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsviçre'de başlayan Kıbrıs Konferansı'nın ilk oturumunda, "Buraya çözüm için geldik. 50 senedir devam eden bu sorun artık bir çözüme kavuşturulmalı." mesajını verdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:29
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50 senedir süren Kıbrıs sorunu artık çözüme kavuşturulmalı

CRANS-MONTANA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başlayan Kıbrıs Konferansı'nın ilk oturumunda, Kıbrıs sorununun "tarihi perspektif içinde bütüncül yaklaşımla çözümü" konusunda bir yaklaşım ortaya koydu.

Alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu konferansın ilk gününde "Biz buraya çözüm için geldik. 50 senedir devam eden bu sorun artık bir çözüme kavuşturulmalı" mesajını verdi.

Tüm konuların eş zamanlı olarak ele alındığı görüşmelerde Türkiye, adada "adil ve kalıcı" çözüm konusunda siyasi iradesini bir kez daha vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda Türk heyeti, Kıbrıs sorununun "tarihi perspektif içinde bütüncül yaklaşımla çözümü" konusunda bir yaklaşım ortaya koydu.

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın toplantının başında basın mensuplarının içeride olduğu sırada Çavuşoğlu'na dönerek "Mevlüt, yarın Yunanistan'da hava 43 derece olacakmış" dedi. Çavuşoğlu'nun "Nikos, o yüzden hiçbir yere gitmeden burada (masada) olman gerekiyor" diye yanıt vermesi salondakileri güldürdü.

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nın ilk oturumunda teknik ekiplerin hemen ertesi gün çalışmaya başlamasını teklif etmiş, KKTC ve İngiltere tarafı da hazır olduklarını söylemişti. Ancak Kotzias kendi ekiplerinin hazır olmadığını söyleyerek teknik görüşmelere kapıyı kapatmıştı. Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Cenevre'de Kotzias'ın masadan kalktığı o görüşmeyi hatırlattı.

BM'den alınan bilgiye göre, konferansa 60 civarında uluslararası gazeteci akreditasyon yaptırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluKıbrısSorunçözümönce Vatan
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