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5 üniversiteye 73 öğretim üyesi alınacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 5 üniversitede 73 öğretim üyesi istihdam edilecek.

5 üniversiteye 73 öğretim üyesi alınacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 5 üniversitede 73 öğretim üyesi istihdam edilecek.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:08
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5 üniversiteye 73 öğretim üyesi alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebi̇yat, Hukuk, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mi̇marlık, İkti̇sadi̇ ve İdari̇ Bi̇li̇mler, Mühendi̇sli̇k ve Tıp Fakültelerinde tam zamanlı çalışacak 6 profesör, 5 doçent, 16 yardımcı doçent alınacak. İstekliler, 28 Ağustos'a kadar Rektörlüğün İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvuracak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp, Orman, Mühendislik ve Mimarlık ile Eğitim fakültelerinde istihdam edilmek üzere 2 profesör, 4 doçent alımı yapacak. Başvurular 15 gün sürecek.

Batman Üniversitesi 8 profesör, 1 doçent istihdam edecek. Başvurular 28 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Sanko Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde istihdam edilmek üzere 29 öğretim üyesi alınacak.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ise sözleşmeli tam zamanlı Yönetim ve Organizasyon Bölümüne 1 profesör ile Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne 1 yardımcı doçent alacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TOBBKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiBatman ÜniversitesiSanko ÜniversitesiAtaşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
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