5 ilde terör operasyonu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan önemli yurt içi olaylara ilişkin açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde süren operasyonda 9 mağara tespit edildi.

Mağara ve arazide yapılan aramalarda, RPG-7 roketatar, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 mavzer piyade tüfeği, 3 dragunov keskin nişancı tüfeği, biksi makineli tüfek, zagros keskin nişancı tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, roketatar sevk fişeği, 900 biksi makineli tüfek fişeği, 20 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 130 metre kablo, 2 hard disk, harici hard disk, güneş paneli, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 22 tüp, 200 paket sigara ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında, 31 doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 97 kalaşnikof piyade tüfek fişeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve örgütsel dokümana el konuldu.

Ağrı'da gerçekleştirilen arazi aramasında ise toprağa gömülü halde, bomba yapımında kullanılan 700 kilogram amonyum nitrat bulundu. Doğubayazıt ilçesi kırsalında yapılan aramalarda, 2 büyük mutfak tüpü içinde 70 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde, sığınak içinde gıda maddesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4 piknik tüpü bulundu.

Tatvan ilçesinde tespit edilen sığınakta, 25 çift spor ayakkabısıyla 53 kilogram gıda maddesi bulundu.

Mardin'in Savur ilçesinde, 3 ayrı noktada, taşların altına gizlenen 51 fünye, çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Artuklu ilçesinde, 2 sığınak içinde RPG-7 roketatar, biksi makineli tüfek, 20 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1,5 kilo TNT patlayıcı madde, 10 fünye, 150 büyük pil ve 300 gram içeriği tespit edilemeyen kimyasal madde bulundu.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 152'ye yükseldi

Ayrıca, 3 Mayıs'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağı üs bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, havan ve uçaksavar atışlarıyla etkisiz hale getirilmişti.

Daha sonra arazide yapılan keşif çalışmalarında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Öte yandan, yılbaşından bugüne kadar sınırın Irak tarafında 78, Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde 74 olmak üzere Hakkari ve çevresinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 152'ye yükseldi.