Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine 8 Aralık'ta

elektrik

verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (EDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Çankırı'nın Çerkeş, Merkez ve Orta ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00, Karabük'ün Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu ve Yenice ilçelerindeki bazı mahallelerinde de 01.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün, Kastamonu'nun Daday, Merkez ve Taşköprü ilçelerindeki bazı mahallelerde 09.00-18.00, Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Kozlu ve Merkez ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylarla kesintinin saat bilgilerine Başkent EDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesinti Listesi ve Haritası" bölümünden ulaşabilecek.

AA