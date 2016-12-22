Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (EDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Polatlı, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Çankırı'nın Çerkeş, Merkez ve Orta ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00, Karabük'ün Eflani, Eskipazar, Merkez, Safranbolu ve Yenice ilçelerindeki bazı mahallelerinde de 01.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Aynı gün, Kastamonu'nun Daday, Merkez ve Taşköprü ilçelerindeki bazı mahallelerde 09.00-18.00, Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Kozlu ve Merkez ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylarla kesintinin saat bilgilerine Başkent EDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesinti Listesi ve Haritası" bölümünden ulaşabilecek.
Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz hale...
FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal varlığına...
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız...
YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına...
Terörün hedefi olan komandolar yaralarını...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!