Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, havanın Tunceli ve Bingöl'de parçalı çok bulutlu, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da ise parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Sıcaklıklarda 2-4 derecelik bir artış beklendiği, rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer kuzeybatıdan orta kuvvette eseceğinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
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