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5 bin hakim ve savcı göreve başlatılacak

Adalet Bakanlığı, 5 bin 110 yeni hakim ve savcıyı ağustos ayında göreve başlatmayı planlıyor.

5 bin hakim ve savcı göreve başlatılacak

Adalet Bakanlığı, 5 bin 110 yeni hakim ve savcıyı ağustos ayında göreve başlatmayı planlıyor.

26 Temmuz 2016 Salı 09:56
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5 bin hakim ve savcı göreve başlatılacak

 Adalet Bakanlığı, 5 bin 110 hakim ve savcıyı ağustos ayında göreve başlatmayı hedefliyor.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra çok sayıda hakim ve savcının tutuklanmasının ardından yargıdaki işleyişin aksamaması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla harekete geçildi.

Adalet Akademisinde eğitimleri süren 5 bin 110 hakim ve savcı adayından 700'ünün staj dönemi tamamladı.

Diğer adayların ise olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki kararnamenin "Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde hakimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler." hükmü kapsamında adaylıktaki sürelerinin tamamlanmasına bakılmayacak.

Ağustosta göreve başlayacaklar

Adalet Akademisi tarafından 28-30 Temmuz'da hakim ve savcı adayları yazılı sınava tabi tutulacak.

Daha sonra gerçekleştirilecek mülakatın ardından 5 bin 110 hakim ve savcı, gelecek ay HSYK tarafından mesleğe kabul edilerek göreve başlayacak.

3 bin yeni hakim, savcı adayı alınacak

Bakanlık, 1 Temmuz'da alınacağını açıkladığı bin 200 hakim ve savcı adayının sayısında artışa giderek 3 bine çıkardı. Yeni düzenlemeyle 3 bin hakim ve savcı adayı alım ilanı yayımlanacak.

Hakim ve savcı adaylarının alımı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26 Kasım'da sınav yapılacak.

3 bin hakim ve savcı adayından 2 bin 200'ü hukuk fakültesi mezunları arasından, 800'ü de avukatlık mesleğinden geçiş yapanlardan seçilecek.


AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 09:57
Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDarbe GirişimiHakimSavcı
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