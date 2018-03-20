Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115819
ALTIN
166.712
DOLAR
3.9473
STERLİN
5.5324
EURO
4.8616
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Türkiye'nin en büyük termal kenti...
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Flaş Haber
Mehmetçik Afrin'de
Kapat

46,6 milyon araç sorgusu internetten yapıldı

Geçen yıl motorlu araç satışı ve muayene işlemlerine ilişkin yaklaşık 46,6 milyon sorgulama elektronik ortamda yapılırken, 13,3 milyon trafik cezası tutanağı alındı.

46,6 milyon araç sorgusu internetten yapıldı

Geçen yıl motorlu araç satışı ve muayene işlemlerine ilişkin yaklaşık 46,6 milyon sorgulama elektronik ortamda yapılırken, 13,3 milyon trafik cezası tutanağı alındı.

20 Mart 2018 Salı 13:06
0 Okunma
46,6 milyon araç sorgusu internetten yapıldı

ANKARA -  Gelir İdaresi Başkanlığının (GİBelektronik ortamdaki uygulamalarına ilgi her geçen gün artıyor. Motorlu araç satışı ve muayene işlemlerine ilişkin geçen yıl yaklaşık 46,6 milyon sorgulama elektronik ortamda yapıldı, 13,3 milyon trafik cezası tutanağı alındı.

GİB'in 2017 yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, İnternet Tabanlı Vergi Dairesi Otomasyonu (e-VDO) ile diğer kurum ve kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlulaştırma çalışmalarına devam eden GİB, vatandaşın hayatına dokunan alanlarda bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ilgili mevzuat çerçevesinde veri talep eden kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokol sayısı 126'ya ulaştı.

GİB'in elektronik uygulamalarından geçen yıl, motorlu araç satışı ve muayene işlemlerinde 46 milyon 560 bin 797 araca ilişkin sorgulama yapıldı, trafik cezalarıyla ilgili 13 milyon 317 bin 533 tutanak elektronik ortamda alındı.

TÜVTÜRK araç muayene istasyonları tarafından 25 milyon 984 bin 365 aracın muayenesine engel borcun bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile protokol kapsamında, 1 milyon 137 bin 706 yeni araç ve 8 milyon 742 bin 139 devir-nakil araç tescili yapılırken, 10 milyon 221 bin 611 trafik idari para cezası karar tutanağı alındı.

Türkiye Noterler Birliğince de aracın devrine engel borcun bulunup bulunmadığına ilişkin 10 milyon 696 bin 587 sorgulama gerçekleştirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden, karayolları geçiş ücreti idari para cezalarına ilişkin 3 milyon 95 bin 922 tutanak bilgisi elektronik ortamda alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Araç SorgusuInternet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ı kabul edecek
Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı
Kaynak Holding'in FETÖ yöneticilerine ilk dava
Kaynak Holding'in FETÖ yöneticilerine ilk dava
Mehmetçik Afrin'de sevgi gösterileriyle karşılandı
Mehmetçik Afrin'de sevgi gösterileriyle karşılandı
İbrahim Kalın'dan Afrin, Menbiç ve ABD açıklaması
İbrahim Kalın'dan Afrin, Menbiç ve ABD açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Virgülü koyduk, inşallah şimdi nokta konacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Virgülü koyduk, inşallah şimdi nokta konacak
Başbakan Yıldırım'dan Güzel için başsağlığı mesajı
Başbakan Yıldırım'dan Güzel için başsağlığı mesajı
'Televizyon, reklam yatırımlarının yüzde 47,8'ini alıyor'
'Televizyon, reklam yatırımlarının yüzde 47,8'ini alıyor'
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ